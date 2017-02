Che Marcelo Brozovic fosse stato un obiettivo di mercato della Juve, non è un mistero. Che il croato cn quel rinnovo che non arrivava avesse dato il suo assenso, nemmeno. Tanto che il gruppo Doyen aveva già sposato il progetto bianconero. Nonostante l'offerta da circa 25 milioni coincidesse con la valutazione nerazzurra, l'Inter ha poi bloccato tutto con la forza di chi non voleva fare alcun regalo alla Juve. Una situazione che poi si è calmata solo dopo l'arrivo di Pioli, che ha rimesso Brozovic al centro della sua Inter. A proposito dell'interessamento della Juve, ecco che però arrivano sibilline le parole della sorella Ema: "Marcelo è soddisfatto del suo club, si allena al massimo per migliorare epensa solo a concentrarsi sul campo. Futuro? Siamo tutti concentrati sul presente e sull'Inter, non c'è alcun motivo di pensare ad altre cose. La Juve? Posso solo dire una cosa: forza Inter", ha dichiarato a FcInter1908.