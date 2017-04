Alla vigilia della partita di campionato contro il Guingamp, il tecnico del Paris Saint Germain Unai Emery ha parlato del futuro dell'ormai ex direttore sportivo del Siviglia Monchi: "Non so nulla del suo futuro, ora mi concentro sul finale di stagione. Il PSG ha già un direttore sportivo, ma è normale che ci siano rumors attorno a un club come questo".