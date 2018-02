Nel bene o nel male purchè se ne parli, ma per Emily Ratajkovski si passa sempre da un estremo all'altro. Si perchè l'incantevole modella statunitense non perde occasione per far parlare di sè e lascia sempre di stucco i propri follower.



Sì perchè se la bellissima tifosa juventina un giorno si è mostrata praticamente come mamma l'ha fatta sul divano di casa, due giorni dopo si è mostrata con l'anello al dito per aver sposato a sorpresa, e soltanto due mesi dopo aver rotto con il suo ex, il neo-marito Sebastian Bear-McClard, produttore americano. Non ci credete? Eccola nella nostra gallery.