Emily Ratajkovski continua a destare scalpore. Prima la polemica con il mondo del cinema che, a suo dire non la fa lavorare perchè ha un seno troppo grosso e poi il taglio di capelli aggressivo criticato da tutti. O meglio quasi, perchè c'è chi, questa nuova versione della splendida tifosa della Juventus ha voluto immortalarla, come mamma l'ha fatta, per un servizio fotografico estremamente hot. Si tratta della rivista The love magazine che non solo ha ritratto Emily completamente nuda, ma è andata oltre, postando le foto nude della modella statunitense su Instagram senza censura. Una notizia che sta dando scandalo perchè mai il social network delle foto aveva permesso la pubblicazione di materiale sensibile senza censura. Una polemica che non interessa gli utenti, i quali si possono gustare emily anche nella nostra gallery.