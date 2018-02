"Non ascolto più la musica. Magari oggi qualche rapper ha dei testi un po' interessanti, tipo Fabri Fibra o Caparezza" (#guccini)#propagandalive pic.twitter.com/VNLC3dqt74 — Propaganda Live (@welikeduel) 2 febbraio 2018

, una data da segnare su tutti i calendari degli amanti italiani del rap e dei grandi show musicali, perché l'opportunità potrebbe essere di quelle irripetibili. Per la prima volta arriva nel nostro Paese la "doppia emme" più celebre della musica mondiale: Marshall (Bruce) Mathers III, in arte Eminem, si esibirà. Con il suo flow inconfondibile e i suoi testi tanto controversi quanto esplosivi,(The Slim Shady LP, The Marshall Mathers LP e The Eminem Show su tutti), con rime scialbe e basi troppo pop. Siate in linea o meno con l'Eminem più recente, però, accaparrarsi un biglietto per l'evento potrebbe però avere la stessa valenza dell'accesso allo, artista del decennio per la rivista Billboard nel 2009, vincitore di 15 Grammy Awards, personaggio che non fa un passo senza far parlare di sé, dalle, nonostante i prezzi non fossero esattamente abbordabili (circa 70 euro per il posto unico, 90 per il pit sotto il palco e 150 per un’esperienza VIP). Ma se non foste riusciti ad accaparrarveli con le vie principali, non disperate, c'è sempre la comoda soluzione Viagogo: vendete la casa, l'automobile e all'occorrenza digiunate da qui fino a luglio e con una media di 500 euro potrete godervi lo spettacolo del Real Slim Shady. Della serie: tutto cambia, niente cambia.prima del trasferimento. Anche nel calcio: basti pensare che su internet si trovano...Se però decideste di sostenere comunque lo sforzo economico, questo sarà sicuramente ripagato dalle emozioni che regala lo show messo in piedi dal rapper in questo tour,Ora che ha smesso quanto vi mangiate le mani se, da amanti del bel calcio, ve lo foste persi quando è passato di qua?Intanto una leggenda vivente della musica italiana, il cantautoreha commentato in un'intervista a Propaganda Live su La7:Eravamo troppo poco inclini a comprendere un personaggio dal passato difficile, che sputava con sincerità il proprio disagio per la società, attaccando in maniera provocatoria chi invece voleva difendere, le minoranze su tutti., quando ci sarà l'occasione per fargli percepire un calore diverso, sicuramente meno composto rispetto a quella del pubblico del Festival, kermesse già alle porte, della quale si parlerà abbondantemente la prossima settimana.Instagram: @vannipale