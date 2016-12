Il match di oggi pomeriggio fra Empoli e Cagliari potrebbe essere stata l'occasione, per le due società, per discutere di Luca Bittante: il giovane difensore, che in Sardegna non sta trovando spazio, secondo il sito Gianlucadimarzio.com potrebbe infatti tornare in Toscana, e avrebbe già avuto un colloquio diretto (autorizzato dalla società isolana) con il ds Carli.