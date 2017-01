Marcello Carli, direttore generale dell'Empoli, ha parlato a Sampdorianews.it facendo il punto sul mercato: "Barba e la Samp? Per quanto mi riguarda non ho parlato con nessuno della Sampdoria. Il nome è tornato sulle pagine dei giornali ma non ci sono stati contatti con i blucerchiati. Piu? Ripeto che non ho avuto contatti con nessuno della Sampdoria, per il momento il giocatore rimane di proprietà dell'Empoli".