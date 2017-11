Empoli-Cesena 5-3 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 14' e 59' Donnarumma (E), 72' Caputo (E), 76' Fazzi (C), 85' Zajc (E), 87' Krunic (E), 92' Jallow (C), 94' Moncini (C).



Empoli (3-5-2): Provedel; Di Lorenzo, Simic, Veseli; Untersee, Lollo (66' Bennacer), Castagnetti, Krunic, Seck (69' Luperto); Caputo, Donnarumma (81' Zajc). All. Vivarini.



Cesena (4-4-1-1): Agliardi; Perticone (82' Vita), Esposito, Rigione, Fazzi; Kupisz (85' Moncini), Konè, Schiavone, Dalmonte (59' Gliozzi); Karibi; Jallow. All. Castori.



Arbitro: Balice di Termoli



Ammoniti: 12' Lollo (E), 57' Esposito (C), 61' Seck (E), 67' Rigione (C)