Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, parla a Sportitalia di questo inizio di stagione dei toscani: "Tra l’ultima e la prima al momento ci sono 7 punti, credo che sia presto per esprimere un giudizio. Non c’è una squadra migliore delle altre. E’ un campionato che può riservare delle sorprese per tutti, in ogni senso. Questi risultati per quanto ci riguarda servono chiaramente per il morale. Siamo contenti del tecnico Vivarini che ha una grande capacità di motivare i singoli, i ragazzi stanno facendo bene. Magari ora ci sono da analizzare le cose meno positive ma ripeto che dopo 8 gare è ancora troppo presto. Noi abbiamo ampi margini di miglioramento".