Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi parla così a Radio Kiss Kiss a proposito di una possibile trattativa con la Fiorentina per l'attaccante viola Mauro Zarate: 'Non c’è nulla di vero per Zarate, noi non stiamo cercando attaccanti anche perché ne abbiamo cinque. Ci auguriamo che Gilardino possa dare qualcosa in più. Martusciello dà a tutti la possibilità di scendere in campo, evidentemente Alberto non ha ancora ha avuto l’acuto giusto'.