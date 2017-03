Daniele Croce, centrocampista dell'Empoli, parla a La Nazione del momento della squadra di Giampaolo: "Abbiamo voglia di tornare a giocare perché la sosta è arrivata in un momento in cui dobbiamo riscattarci alla svelta. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo fatto con il Napoli, abbiamo dimostrato di potercela giocare, vogliamo fare lo stesso anche con la Roma. Siamo stanchi di perdere, il periodo negativo sta andando avanti da tempo e l’obiettivo è quello di tornare a fare punti il prima possibile. Indubbiamente questo è il momento più difficile da quando sono qui, con il Napoli poi, rischiavamo veramente di crollare ma non è stato così, questo deve essere di insegnamento perché fattori come grinta e carattere possono essere determinanti. Il pubblico ha capito che siamo pronti a dare tutto e noi dobbiamo rispondere".