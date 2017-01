Ceduto Saponara alla Fiorentina, ora serve un sostituto: il centrocampista del Napoli Omar El Kaddouri dovrebbe diventare nel giro di questi due giorni un giocatore dell’Empoli. Il centrocampista, impegnato con la sua nazionale in Coppa d’Africa, non ha più spazio con Sarri e quindi deve assolutamente andare via. La squadra toscana sembra essere quella ideale. Anche perché c’è Saponara che sta andando alla Fiorentina.



A quel punto verrà a mancare il punto di riferimento dell’attacco. E siccome El Kaddouri sa fare anche quel ruolo allora per Martusciello potrebbe essere un ottimo elemento. Naturalmente dovrà integrarsi nel gruppo ma lo farà senza alcun problema. D’altronde con il Toro giocava titolare poi una volta tornato alla base ha trovato solo qualche minuto quest’anno mentre la scorsa stagione, in Europa League, era quasi sempre titolare nel ruolo di Callejon. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità.