L'attaccante dell'Empoli, Alfredo Donnarumma ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "A Teramo giocavo in coppia con Lapadula. Lui è diverso da me, faceva della forza l'arma migliore, si smarcava molto bene e poi ha un gran sinistro. Ora Caputo attacca molto bene la profondità e in area è spietato, siamo diversi e quindi ci compensiamo molto bene. Con Coda a Salerno è andata benissimo il primo anno, il secondo invece non abbiamo trovato continuità: mi dispiace. E poi a Lanciano con Pavoletti speravo di fare meglio, ma Gautieri faceva il 4-3-3, peccato: con Leo avremmo fatto grandi cose. Quando ha il gol nelle corde e il contesto giusto, un attaccante si esalta. L'Empoli è arrivato al momento giusto, il più importante della mia carriera".



"Mi è dispiaciuto per l'esonero di Vivarini. Eravamo ripartiti con lui dopo la retrocessione. C'erano tante cose da sistemare e lui lo stava facendo, la società ha spiazzato tutti ma ha avuto ragione: un cambio di mentalità importante. Andreazzoli mi chiede di andare sulle seconde palle, di essere sveglio in area, ma il suo lavoro è soprattutto di reparto. E' stato un cambiamento radicale che ha dato grandi benefici, ma avremmo fatto comunque un grande campionato. Col nostro modo di giocare ci divertiamo, però non si fa gol per caso: serve gente forte".



"Sarebbe bello sfidare Gigio Donnarumma... Solo il fatto di poter giocare in Serie A è un sogno. Non l'ho mai conosciuto, andare in A sarebbe un piacere anche per poterlo incontrare. Ci sono andato vicino, a 18 anni, con Zenga. Sembrava dovessi debuttare invece niente, mi è dispiaciuto, peccato. Sono pronto, nella piena maturità, sono cresciuto, pronto: sento di poter fare bene anche in Serie A. Intanto sarebbe una grande soddisfazione battere il record di gol in B di Immobile e Insigne, che sono gli attaccanti della Nazionale. Uno stimolo in più per me e per Ciccio: così siamo pronti ad affrontarli l'anno prossimo".