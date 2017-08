Yaccine Bennacer, nuovo centrocampista dell'Empoli, prelevato dall'Arsenal, si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Ho debuttato fra i professionisti a 17 anni in Francia, poi sono passato all'Arsenal e ora sono qui all'Empoli. Ammetto che conoscevo poco di questa squadra e di questa città, ma sono qui per fare una grande stagione. Wenger mi ha parlato di un bellissimo progetto e mi ha consigliato di sposarlo per crescere a livello personale, mi ha detto che non ero ancora pronto per l'Arsenal e che l'esperienza qui mi avrebbe aiutato per il futuro. La prospettiva di poter giocare con continuità è quello che mi ha portato a giocare qui a Empoli. Qualunque esperienza è sempre utile, sul campo si parla tutti la stessa lingua. Modelli? Verratti è sicuramente uno dei giocatori più forti, ma a me piace moltissimo anche Iniesta, è a lui che mi ispiro".