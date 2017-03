E' Olivier Ntcham, e non potrebbe essere altrimenti, il protagonista dei titoli dei giornali che raccontano la vittoria del Genoa ad Empoli.



La Gazzetta dello Sport apre facendo un parallelismo con la partita di sette giorni fa contro il Bologna: "Ancora Ntcham: entra, segna e sveglia il Genoa. L'Empoli non tira mai". Più sotto la rosa spiega la gara così: "Come con il Bologna gol del francese che esce dalla panchina. Poi Hiljemark. Primo successo per Mandorlini. Toscani fischiati".



Il Secolo XIX parla addirittura di "Stagione ribaltata". "Al Castellani è 2-0: Empoli ko, il Genoa torna alla vittoria dopo quasi tre mesi. Decisivo il gol di Ntcham all'89. La linea rossa è a 14 punti".





Anche per l'edizione genovese di La Repubblica quella di ieri potrebbe essere stata una tappa decisiva per il futuro dei rossoblù: "Il Grifone risorge e scaccia la paura: adesso il derby". Nel sottotitolo si legge: "Un Genoa pragmatico vince a Empoli. Ntcham ancora uomo della provvidenza".