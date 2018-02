Andrea Butti, il direttore generale dell'Empoli, parla in conferenza stampa del mercato appena concluso: "Avevamo dichiarato fin dall'inizio quelle che erano le nostre esigenze, abbiamo cercato dei profili ben chiari e abbiamo raggiunto gli obiettivi che volevamo, non ci sono state situazioni che non si sono sviluppare o giocatori a cui non siamo arrivati. In uscita dovevamo mandare qualche giocatore a giocare e lo abbiamo fatto con Zappella, Picchi o Jakupovic. In entrata è arrivato Gabriel, un'idea nata velocemente dopo l'infortunio a Provedel, che subito abbiamo capito essere grave. Volevamo avere ancora due portieri forti e ci siamo riusciti. Romagnoli? Dovevamo ridurre il numero dei centrali perché cambiando modulo dovevamo scendere a cinque".