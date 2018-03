Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, capolista in Serie B, parla di Aurelio Andreazzoli, tecnico dei toscani, a RMC Sport: "Mi sembra più un Luciano Spalletti o un Luis Enrique, allenatori con cui lui ha avuto esperienze alla Roma. Vedo in allenamento le differenze. Per esempio per come si muove la linea difensiva, non è integralista come Sarri".