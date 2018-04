Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, parla a CalcioNapoli24 Live: "Krunic in orbita Napoli? In questo momento non è mercato se non espressioni di apprezzamento, il giocatore piace a tanti. Con Giuntoli ne ho parlato perchè è un grande coinoscitore di talenti, ma ripeto non è ancora tempo di mercato. A chi può essere paragonato Krunic? Non ha ancora l'efficacia di Zielinski ma, in prospettiva, può averne di più vista la potenza fisica. In tal senso è da Juventus vista la stazza mentre il Napoli si affida più a profili brevilenei".