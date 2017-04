Il primo gol di Mame Thiam in Serie A è un segnale preciso alla Juventus, che detiene ancora il cartellino del ragazzo e il cui prestito all’Empoli scadrà il 30 giugno. L’attaccante ex PAOK si è sbloccato in un match complicatissimo, che può risultare però decisivo all’interno della lotta per la salvezza: contro il Milan a San Siro. Ad applaudire sono i tifosi dell'Empoli, Martusciello e anche la dirigenza bianconera, che a fine campionato deciderà il futuro del classe ’92. Molto dipenderà ovviamente dalla permanenza o meno dei toscani nel massimo campionato, con la zona retrocessione che vede il Crotone (vittorioso contro la Sampdoria) ancora a cinque punti dai toscani.