L'Empoli in vista del mercato di gennaio farà pochi acquisti mirati, volti a puntellare la rosa senza snaturarla. Il nome più caldo in entrata è quello di Alberto Grassi, per il quale sono già stati avviati i primi contatti con il Napoli. In attacco tutto dipenderà da Alberto Gilardino che, se dovesse rescindere, libererebbe un posto; in caso di addio dell'ex Fiorentina gli emiliani potrebbero fare un tentativo per Simone Ganz.