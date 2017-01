Visto che l'Atalanta non libera Grassi, l'Empoli sta trattando il centrocampista sloveno dell'Olimpia Lubiana, Miha Zajc (classe 1994), seguito in passato dal Palermo. Intanto continua il duello con il Bologna per El Kaddouri (Napoli). Per la difesa è in arrivo dallo Zemun di Belgrado il giovane serbo Pejovic (classe 1998).