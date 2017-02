Autore del gol del vantaggio iniziale contro la Lazio, Krunic, centrocampista dell'Empoli, parla a Blic Sport: "Abbiamo giocato una buona partita contro la Lazio e avremmo meritato almeno un punto, ma due errori ci hanno costretto alla sconfitta. Sono felice per il gol, che significa molto per me a livello psicologico, ma l'avrei scambiato con una nostra vittoria. Arrivando in Serie A ho realizzato il mio sogno d'infanzia di giocare contro squadre come Juventus, Inter, Roma, Napoli. Da bambino mi ricordo che guardavo Sinisa Mihajlovic e Dejan Stankovic giocare per la Lazio, e ora riuscire a segnare contro questo club è una grande gioia. Sabato sera in campo c’era un’atmosfera di casa per i giocatori slavi: in panchina l’Empoli aveva Uros Cosic, mentre in biancoceleste giocano Senad Lulic, Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Basta, Filip Djordjevic e Ivan Vargic".