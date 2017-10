"Sono molto felice del rinnovo contrattuale, era quello che volevo e sono davvero felice di far parte di questa squadra e di questo gruppo". A tre giorni dal rinnovo di contratto con l'Empoli,prende la parola in conferenza stampa, come riportato da pianetaempoli.it: "Sono molto dispiaciuto per quanto successo nella passata stagione e farò di tutto per riscattarmi, credo che questo prolungamento sia anche una risposta per tutti quelli che sostengono che io sarei voluto andare via in estate, cosa che non ho mai pensato.La squadra sta vivendo un bel momento anche se è ancora presto per tutto, posso dire che nascendo una bella squadra ed un bel gruppo, è tutto nuovo, ci stiamo conoscendo, integrando gli uni con gli altri e crescendo. Credo che per l’allenatore non sia stato facile compattare tutte queste nuove persone e posso dire che sta facendo un grande lavoro. Ho già chiesto scusa e lo faccio ancora per l’episodio dell’espulsione di Avellino, non succederà più, non rientra nel mio carattere quello di protestare con l’arbitro ma in quell’occasione purtroppo è successo ed ancora posso solo richiedere scusa. So che in molti si aspettano tanto da me, sento questa responsabilità e me la prendo con grande orgoglio, come un grande orgoglio è stato fare il capitano nella partita di Parma, so di essere un giocatore importante per l’Empoli e spero davvero di poterlo dimostrare partita dopo partita. Per quanto riguarda il ruolo mi trovo bene sia a fare l’unico trequartista che giocando con un altro compagno accanto, l’importante è fare le cose per bene e mettere dentro quanto prepariamo in settimana. Sono felice di aver ritrovato la maglia della nazionale anche se mi dispiace per non esserci qualificati per il mondiale".