Fiorentina-Empoli 1-2



Skorupski 6: para con tranquillità il tiro di Vecino alla mezz'ora di gioco e si si ritrova tra le braccia il bolide di Bernardeschi poco prima del 45'. Para il possibile fino al gol di Tello sul quale ha poche colpe.



Veseli 5,5: in almeno un paio di occasioni si lascia scappar via Tello, altre invece dimostra di poter dare una grossa mano alla fase difensiva dei suoi.



Bellusci 7: marca stretto sia Chiesa che Kalinic con ottimi risultati; tempestiva la sua deviazione sul giovane figlio d'arte a fine primo tempo. Anche nella ripresa si dimostra un muro dato che dalle sue parti non passa niente.



Barba 6,5: regge bene gli assalti della squadra viola che provano il tutto per tutto soprattutto nella ripresa. Preciso e puntuale in più occasioni.



Pasqual 6,5: nel duello con Chiesa non sfigura affatto e alcune volte riesce anche ad avere la meglio. Coraggiosa la scelta di battere il rigore contro la sua ex e affezionatissima squadra.



Krunic 6,5: ha una buona occasione nei primi dieci minuti ma la sua conclusione viene sventata con la complicità di Tatarusanu e Bernardeschi. Bravissimo nel far partire i suoi in più circostanze.



Buchel 6: perde alcuni palloni che potrebbero rivelarsi velenosi, ma allo stesso tempo rende geometria e sostanza al centrocampo degli azzurri.



(dal 75' Dioussè 5,5: poco apporto dato dalla squadra da parte sua per via del costante pressing dei viola nel finale)



Croce 6,5: parte bene il capitano degli azzurri con buone accellerazioni e deliziosi cambi di gioco. Cerca anche il gol con un buon tiro parato con un po' di complicazioni da Tatarusanu. Buona la gestione della gara anche successivamente



El Kaddouri 7: mette tanta qualità in campo fin dall'inizio distinguendosi con delle gran belle giocate e realizza poi di stinco il gol del vantaggio dei suoi su un errore di Tatarusanu in uscita. Fondamentale.



(dall'81' Zambelli s.v.)



Mchedlidze 5: nel primo tempo è marcato stretto da Astori. La condizione non è certo delle migliori, è lo si nota da come esce nei duelli contro i difensori viola.



(dal 68' Pucciarelli 6,5: ha il merito di procurarsi il rigore decisivo per la vittoria dei suoi)



Thiam 6,5: intorno al 10' scocca un gran tiro che esce di pochissimo a lato. Essenziale il suo cross smanacciato da Tatarusanu sul quale nasce il gol del vantaggio degli azzurri siglato da El Kaddouri. Nella ripresa va vicino alla rete personale con un colpo di testa parato da Tatarusanu.





All. Martusciello 7: bravo a schierare una difesa solida e coraggioso dello schierare un attacco mai visto fino ad ora. Regala sicurezza e incoraggia i suoi in ogni fase della partita. Gli danno ragione anche tutti i cambi effettuati.