Empoli-Pescara 1-1

Skorupski 6: risponde presente sulle poche conclusioni insidiose che gli arrivano. Forse si fa trovare troppo fuori porta nell’azione del gol.

Laurini 6: solita buona prova in fase di copertura, nel primo tempo mette dentro un buon cross che Croce però non sfrutta a dovere.

Veseli 4,5: imbarazzante nel primo tempo, si rende protagonista di una serie di errori rischiano di far subire gol alla squadra. Mal posizionato anche in occasione del pareggio del Pescara.

Barba 6: molto attento, sbroglia diverse situazioni complicate.

Pasqual 6: Benali è un cliente molto scomodo. Tiene botta come può, sfiora il gol su punizione centrando il palo nel primo tempo.

Krunic 5,5: il suo apporto è fondamentale nel trasformare l’azione da difensiva a offensiva. Poco preciso però nell’ultimo passaggio. Spreca un’occasione d’oro a tu per tu con Fiorillo.

Buchel 5,5: alterna buone intuizioni a qualche errore di troppo.

(Dal 71' Diousse 5,5: messo dentro per dare muscoli al centrocampo, non riesce ad entrare bene in partita).

Croce 5,5: ci mette il cuore, ma arrivato a fine stagione sembra aver finito le batterie. E a 34 suonati è anche comprensibile.

El Kaddouri 6: segnato il gol, sparisce letteralmente. Si rivede nella ripresa, dove gioca molti palloni senza però riuscire a rendersi decisivo.

Thiam 5,5: svaria su tutto il fronte d’attacco e mette in difficoltà i difensori avversari con un pressing costante. Sotto il piano della pericolosità è però impalpabile.

(Dall'84’ Mchedlidze s.v.)

Marilungo 5,5: suo l’assist per il gol di El Kaddouri. Unica nota positiva in una gara da dimenticare.

(Dal 62' Pucciarelli 5,5: gioca più di mezzora senza incidere né tirare in porta.

All. Martusciello 5: scelte discutibili negli undici, in tutti i settori. La squadra ormai da diversi mesi ha perso quella compattezza che l’aveva contraddistinta nei primi mesi e non sembra in grado di riacquistarla. Anche dal punto di vista della cattiveria e del mordente la prova dei suoi ragazzi non è stata all'altezza. La salvezza è ancora tutta da conquistare.