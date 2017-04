Roma-Empoli 2-0



Skorupski 6: Al ritorno da ex, fa una partita dignitosa. La responsabilità dei gol non è da cercare dalla sua parte.



Laurini 6: Dalla sua parte c'è un Perotti non particolarmente incisivo e lui è bravo a fare buona guardia.



Veselj 5: Si addormenta sul gol del vantaggio giallorosso e Dzeko può colpire indisturbato. Il raddoppio romanista è ancora sulla sua coscienza.



Barba 5: Anche il difensore cresciuto nelle giovanili della Roma non può essere esente da colpe sui gol del bosniaco.



(dal 77' Cosic sv)



Pasqual 6: Compito difficoltoso quello di arginare le discese di Salah. Tutto sommato fa un buon lavoro riuscendo a rendere meno pericoloso del solito l'attaccante egiziano.



Krunic 6: Alterna bastone e carota. Bastone con gli avversari a cui non risparmia un paio di entrate dure, carota nei confronti dei suoi servendoli con un paio di palloni che sottolineano i piedi buoni.



Büchel 6: Ha il compito di distribuire pallone e far ripartire la squadra quando non è impegnato in copertura. Fa una partita ordinata senza troppi sussulti. Va vicini al gol con un tiro dalla distanza nel finale.



Croce 6: Calciatore di talento, fa una partita intelligente e ordinata. Uno di quei giocatori che ogni allenatore vorrebbe in squadra.



Marilungo 5,5: Si divora un gol nel primo tempo, poi va vicinissimo alla rete con una girata da bomber di razza. Solo i riflessi di Szczesny gli tolgono la gioia del gol. Sprecone.



(dal 58' Tello 5,5: Martusciello lo inserisce per dare maggior brillantezza al reparto avanzato, ma il compito non riesce appieno)



El Kaddouri 6: Il piede è buono, l'attitudine anche, manca solo un po' di continuità nei novanta minuti. Sicuramente il migliore di suoi come qualità e pericolosità nell'area romanista.



(dal 73' Maccarone sv)



Thiam 6,5: Una scheggia impazzita nell'attacco dei toscani. L'occasione più importante è quella fermata dal guardalinee nei minuti iniziali, il fuorigioco non c'era e avrebbe meritato il rigore. Esuberante.



All. Martusciello 5,5: La sua squadra non è messa male in campo. La sua fortuna è quest'anno la corsa salvezza assomiglia più a un lento pellegrinaggio.