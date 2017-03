Tra i convocati dell'Empoli per la sfida di domani, contro il Chievo, non figura Marcel Buchel, che nella notte si è reso protagonista di una lite con un vicino di casa che, alle 4 di notte, gli chiedeva di abbassare il volume della musica. Al culmine della discussione, Buchel è arrivato a colpire con un calcio il vicino, che ha chiamato poi le forze dell'ordine. Ecco il comunicato ufficiale del club: "L´Empoli F.C. dopo aver preso atto di un comportamento non professionale da parte di un suo tesserato comunica che, nei confronti del calciatore in questione verranno presi provvedimenti disciplinari in base al nostro regolamento interno. Il giocatore verrà sanzionato con una multa e non convocato per la trasferta di Verona".