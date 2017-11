Sebastiano Luperto, difensore dell'Empoli cresciuto nel Napoli, parla a La Nazione: "La sfida contro il mio ex allenatore Longo? Ho ricordi molto belli, è un tecnico estremamente preparato. Sarà dura avere la meglio ma ci proveremo. Affronteremo un avversario forte, costruito per andare in Serie A. Vogliamo dire la nostra e metterli in difficoltà. Io terzino sinistro? Devo ammettere che è un ruolo che mi piace. Mi era capitato di farlo anche in passato e devo dire che mi trovo bene. oltre a dover difendere mi piace mettere anche i compagni in condizioni di segnare"