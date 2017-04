Massimo Maccarone ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Milan-Empoli



Tre punti che forse non saranno decisivi perché ha vinto anche il Crotone, ma mantenete la distanza a +5.

Decisivi non sicuramente, ma importanti sì. Grazie anche al morale della vittoria nel derby contro la Fiorentina, anche oggi abbiamo fatto penso un’ottima partita, abbiamo concesso davvero poco al Milan, se non i tiri da fuori. È una vittoria che ci portiamo a casa molto volentieri.



Cos’è scattato nella vostra testa?

Sicuramente quando non ti vengono i risultati positivi ha più timore nel giocare, le vittorie ti portano gioie, ti portano serenità e giochi con molta più sicurezza.



È la terza volta che vinci in questo stadio, è magico per te.

È sempre bello vincere in questo stadio, perché penso che sia lo stadio più bello e più importante d’Europa, quindi è sempre un onore giocare e vincere qui.