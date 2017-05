Massimo Maccarone, attaccante dell'Empoli, parla in conferenza stampa: "Abbiamo passato un brutto periodo, poi le vittorie contro Milan e Fiorentina sono state molto importanti. Non capitano tutti i giorni successi del genere. Peccato per l'ultima sconfitta, ma c'è entusiasmo e voglia di ripartire subito. Quella contro il Bologna sarà una gara importante, noi però abbiamo più motivazioni di loro. Mchedlidze? Conosco tanti tifosi, non dobbiamo generalizzare. Salvezza? Abbiamo la fortuna di stare davanti, il destino è nelle nostre mani".