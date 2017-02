Massimo Maccarone, attaccante dell'Empoli, ha parlato a Il Tirreno del mancato saluto ai tifosi dopo la gara con la Lazio: "E' stato un errore. Non era mai capitato e non capiterà mai più. Siamo usciti a testa bassa, ci giravano per la sconfitta, ma questa non è una giustificazione. Mi dispiace e chiedo scusa a nome dei compagni, ora non pensiamoci più. Il mio gol numero 100 in maglia azzurra a Torino? L’importante è che serva alla causa. Lo aspetto con ansia, ma mi auguro che sia decisivo".