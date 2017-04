L'Empoli è atteso da un importante scontro con il Sassuolo e mister Giovanni Martusciello ha parlato in conferenza stampa: "E’ una gara complicata perchè veniamo da due grandi risultati, dovremo capire bene l’approccio alla parte iniziale. L’idea di essere diventati bravi all’improvviso può essere pericolosa: dovremo giocare in maniera forte e determinata, ci giochiamo il futuro in queste cinque gare”. Sui singoli: "Buchel deve risolvere questa cosa, speriamo di averlo tra pochi giorni. Sarà out anche Mchedlidze, mentre Croce farà un provino domattina. Anche Marilungo ha avuto un problema al ginocchio, la risonanza ha escluso l’operazione ma col Sassuolo non ci sarà".