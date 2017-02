Giovanni Martusciello parla in conferenza stampa alla vigilia del match tra il suo Empoli e l'Inter: "Affrontiamo una squadra forte. Pioli ha rimesso in piedi la squadra, che ha forza fisica e capacità tecniche. Non mi preoccupano le assenze, vedo una squadra che si allena molto bene. Veseli? Devo valutare se farlo giocare da centrale o da terzino. El Kaddouri? Si muove bene tra le linee, deve mettere dentro determinazione e conoscenze. E’ migliorato, la prima prestazione la spari per inerzia ma poi viene il difficile. Potrà avere delle difficoltà, ma mi auguro di no. Deve crescere come condizione e livello di integrazione con la squadra. La lotta salvezza? Dobbiamo ragionare partita dopo partita cercando di consolidare le nostre certezze".