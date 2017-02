GIovanni Martusciello, allenatore dell'Empoli, ha parlato alla vigilia della gara contro il Torino, svariando tra mercato e campo: "L’aspetto di mercato ha influito questa settimana in maniera positiva, la squadra ha recepito quello di positivo che può offrire il mercato: giocatori nuovi che si mettono a disposizione in un contesto nuovo. La settimana scorsa non è stata così: il mercato ci ha travolti e gli effetti si sono visti in termini di risultati, con un risultato anche penalizzante. Siamo cascati nel tranello dei disturbi esterni ma dobbiamo fare tesoro delle esperienze negative, anche se ovviamente ci dispiace per la sconfitta. In settimana siamo stati motivati e sul pezzo."



"El Kaddouri? è chiaro che cercavamo un trequartista di ruolo: abbiamo chiuso una casella vuota lasciata da Saponara e ci serviva un innesto lì. Le impressioni sono buone. El Kaddouri è venuto qui dopo la Coppa d’Africa e si è allenato per la prima volta mercoledì, è chiaro che è un giocatore che ha pochi minuti sulle gambe però gioca lui perchè è nella condizione psicologica e fisica per partire titolare, quindi parte sicuramente. Ha grande personalità e sa mettersi al servizio della squadra: da un certo punto di vista è un vantaggio che negli ultimi due anni abbia lavorato con Sarri perchè la filosofia di lavoro è la stessa, è chiaro che noi abbiamo meno qualità del Napoli, ma sicuramente meglio di lui non si poteva trovare in quel ruolo."



"La forza del Torino è conosciuta, è allenata da un grande allenatore che riesce a dare grande carica e molti sviluppi in avanti anche in base alle caratteristiche dei suoi giocatori offensivi. Anche a centrocampo Valdifiori detta bene i tempi e i due interni si inseriscono benissimo. Questi sono gli aspetti che temiamo di più: ma la squadra deve dare risposte importanti dopo la sconfitta di Crotone, è stata una lezione importante e dunque affronteremo i granata a viso aperto."



"I giocatori non vincono da soli le partite: è attraverso il lavoro del collettivo che si ottengono i risultati. Individualmente non si fa nulla, solo con l’insieme si può affrontare questo girone di ritorno molto delicato sotto diversi aspetti. Non dobbiamo guardare la classifica, non abbiamo la possibilità di specchiarci."