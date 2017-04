Giovanni Martusciello, tecnico dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina: "I derby sono partite particolari, lo spirito nostro è quello di mettere in difficoltà un avversario forte che ha numeri importanti. Servirà una carica nervosa adeguata, con la consapevolezza di sfruttare un'opportunità con tutte le nostre forze. La reazione della squadra è stata buona, la squadra non mi ha dato nessun segnale di insofferenza: ci sono tutte le prerogative giuste per andare a fare una prestazione di alto livello. Qualcosa è cambiato in termini di classifica, ma sapevamo che avremmo dovuto soffrire fino all'ultimo. Ci eravamo fatti la bocca ai tanti punti di vantaggio sulla terzultima, adesso è diverso".



L'EX - Sfida da ex per Saponara, passato a gennaio dall'Empoli alla Fiorentina: "Non l'ho sentito, fa parte del passato ormai. Ci dobbiamo preoccupare più dei nostri giocatori che di quelli della Fiorentina in questo momento".



SULLA FORMAZIONE - "Non ho alcun dubbio, sono tutti a disposizione: domani sarà una gara in cui dovremo spendere tantissime energie, le scelte saranno in virtù di questo. La Fiorentina? Ho visto le ultime tre prestazioni, confermo che è una grande squadra: credo che la gara di domani sia una sorta di sfida tra una portaerei che combatte contro un gozzo".