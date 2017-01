Empoli impegnato domani contro il Crotone, il tecnico dei toscani Giovanni Martusciello parla in conferenza stampa: "Non è un match point, mancano ancora troppe partite alla fine del campionato. Dovremo affrontare tante squadre forti dopo i calabresi, però è anche vero che se la interpretiamo bene possiamo trarne tanti vantaggi. Allo stesso tempo, se facciamo male diamo nuove speranze a chi insegue. E' uno scontro diretto, punto e basta. Mi aspetto un ambiente caldo e una squadra molto determinata. Pensiamo a che partita sarebbe a parti invertite, quindi è chiaro che inciderà molto anche la condizione mentale. Dovremo affrontare tante difficoltà anche da questo punto di vista: per il Crotone è una gara decisiva, ma lo è anche per noi. Il divario in classifica è troppo ampio, dovremo stare attenti a non sottovalutare niente. Dovremo metterci una concentrazione straordinaria. Zejc? Giocatore di grande qualità, può interpretare qualsiasi ruolo del centrocampo. Ha idea di gioco, è coordinato. Però è un innesto nuovo e quindi ha bisogno di tempo per entrare in meccanismi che sono rodati. L'atteggiamento della squadra? Vorrei una squadra che non va dietro a quello che dicono i giornali, cioè che la salvezza è un discorso già chiuso. Non è così. Mi aspetto la stessa identica determinazione e mentalità che abbiamo avuto contro l'Udinese. Questo Crotone ha creato difficoltà a tutti, se andiamo dietro alla classifica prendiamo una legnata. Mercato? Non ne parliamo e non mi interessa, spero solo che i ragazzi non vadano dietro alle voci".