Alla vigilia della sfida contro il Chievo, l'allenatore dell'Empoli, Giovanni Martusciello, ha parlato in conferenza stampa: "José Mauri ha questo gluteo che è in sofferenza. Stamattina nell'insieme ha preso un altro colpo, per cui non è a disposizione. Zajc è un ragazzo che ha avuto un percorso dove è venuto in un ambiente differente, non conoscendo nessuno e nemmeno i metodi di allenamento. Sta reagendo bene, il ragazzo capisce quelli che sono i movimenti e in settimana l'ho utilizzato come interno. La disponibilità c'è, le caratteristiche pure. Bisogna capire quando inserirlo in un altro ruolo visto che ha fatto solo il trequartista".