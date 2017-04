L'allenatore dell'Empoli Giovanni Martusciello ha commentato a Sky Sport il successo sul campo della Fiorentina: "Ho ripensato al mio gol decisivo di vent'anni fa al Franchi ma al di là di questo, tre punti così non sono facili. E' complicato, questa vittoria ha tanto del nostro per voglia e abnegazione. Abbiamo avuto una discesa verticale nelle ultime dieci e la vittoria finale è importante. Spiegarsi questo momento? Nei momenti di difficoltà non abbiamo mai lasciato e concesso un centimetro al caso. I ragazzi sono stati straordinari, anche nel periodo buio mi sono sempre congratulato per le prestazioni. Siamo stati penalizzati dai risultati anche quando e dove meritavamo qualcosa di diverso".