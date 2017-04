Giovanni Martusciello, allenatore dell'Empoli, è intervenuto a Premium Sport dopo il successo in casa del Milan: "Abbiamo fatto una grande partita, con un grande dispendio di energie fisiche e mentali: ora ci culliamo del grande risultato ottenuto contro una grande squadra, ma da domani ci concentriamo sul prossimo impegno. La vittoria del Crotone? Il gioco si fa duro, sia noi sia loro stiamo lottando per qualcosa di miracoloso: lotteremo fino alla fine, con la speranza di essere noi a gioire al traguardo. Montella si è lamentato delle nostre perdite di tempo? Ha ragione: la mia squadra in quella circostanza ha un po' esagerato, ma in partite come questa ci vogliono anche un po' di astuzie. E comunque, sono stati dati sette minuti di recupero".