Giovanni Martusciello, tecnico dell'Empoli, parla in conferenza stampa in vista della sfida con la Roma: "La squadra sta bene, ma è stato un lavoro complicato perché c’erano molti assenti per colpa delle nazionali. Abbiamo dovuto preparare velocemente la partita, ma è un problema di tutti. Il Napoli? La necessità è ripartire dal secondo tempo di quella gara. Per mettere in crisi la Roma dovremo mettere dentro tanta determinazione, unita però ad un’organizzazione tattica adeguata. Il secondo tempo col Napoli ha mostrato la reazione giusta, ma sul campo ci eravamo mossi meglio nel primo. Ora però dobbiamo pensare a fare punti, siamo nel momento chiave del campionato".