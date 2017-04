Alla vigilia della partita con il Milan, l'allenatore dell'Empoli Giovanni Martusciello è intervenuto in conferenza stampa: "In settimana ho visto grande brio e allegria nella squadra. I risultati positivi ti danno sempre una bella carica, ci eravamo un po' dimenticati queste sensazioni positive. Siamo consapevoli comunque di non aver fatto ancora niente, anche se con la Fiorentina abbiamo fornito una grande prestazione individuale e collettiva. Abbiamo sempre giocato bene contro le squadre importanti. Dobbiamo continuare così, con rabbia e determinazione. Milan? E' una squadra superiore alla nostra a livello tecnico e di personalità, i rossoneri poi hanno un allenatore bravissimo come Montella, che fa giocare a calcio le sue squadre. Servirà un'altra prova maiuscola, perché in Serie A nessuno regala niente. Sarà fondamentale scendere in campo con la stessa intensità di Firenze".