In vista del match di domani sera contro l'Atalanta, l'allenatore dell'Empoli Giovanni Martusciello ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa. "Non so se sia un bene o un male il fatto di tornare subito in campo - le sue parole -. Abbiamo preparato la gara in poco tempo, svolgendo in soli due giorni il lavoro che in genere si fa in una settimana; è probabile che saremo affaticati, ma il ricordo della vittoria col Cagliari non ci deve far sentire la stanchezza. Dovremo giocarcela alla pari con loro, con aggressività: non dobbiamo farci surclassare. Sabato ho visto ancora degli errori, ma siamo stati bravi a non farli risaltare: c'era grande voglia di portare a casa il risultato, e se abbiamo avuto un po' di fortuna è perché ce la siamo cercata".