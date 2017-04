Il giocatore dell'Empoli, Levan Mchedlidze, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby toscano contro la Fiorentina.



"Nel calcio è una cosa normale - riporta Pianetaempoli.it - che gli undici punti di vantaggio sul Crotone siano diventati tre, purtroppo accadono anche queste cose. Dobbiamo pensare unicamente alla prossima partita e non guardare al passato. La Fiorentina? È una grande squadra composta da grandi giocatori, sarà difficile affrontarla, non solo perché sono abili tecnicamente, ma anche perché un derby ha sempre un sapore particolare. Il perché delle nostre difficoltà in attacco? Non lo so, non credo ci sia un’unica spiegazione, dobbiamo continuare a lavorare e basta, e farlo con la massima concentrazione".



Cosa dico ai nostri tifosi? Che li capisco se sentono il bisogno di fischiare, ma è anche vero che noi abbiamo davvero bisogno di loro. Intendo dire che i sostenitori vengono allo stadio per divertirsi, e in caso contrario è un loro diritto fischiare, ma il loro sostegno è fondamentale. Mi è dispiaciuto quando sono partiti i fischi nella partita contro il Pescara, mancavano ancora 20 minuti. Nei miei confronti hanno sempre avuto un atteggiamento esemplare: quando sono entrato ho sentito bene il boato, e questo mi da la forza per impegnarmi sempre di più".