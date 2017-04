L'allenatore dell'Empoli, Giovanni Martusciello ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del turno casalingo con il Pescara: "E' una gara importante che può determinare il nostro campionato, come lo saranno le sette che seguiranno. Abbiamo un'opportunità, dobbiamo cercare di sfruttarla e di fare nostri i tre punti con la serenità di sempre. Dall'Olimpico ci siamo portati la convinzione che se si ragiona possiamo portare a casa l'obiettivo della salvezza. Abbiamo le capacità per giocarcela contro tutti, abbiamo differenze fisiche e strutturali che dobbiamo superare con quel qualcosa in più, serve la capacità di reazione nei momenti difficili, una reazione come quella avuta contro il Napoli. Dovremo metterci l'attenzione e il giusto impegno mentale, dobbiamo controllare anche i dettagli ed eliminare quegli errori che ultimamente ci hanno penalizzato".