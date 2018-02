Alejandro Rodriguez, attaccante dell'Empoli, parla a Il Tirreno della sua scelta di trasferirsi in Toscana dalla Salernitana: "Qui si palla sempre e comunque la palla al compagno meglio piazzato e contro il Parma ho fatto così servendo Maietta che arrivava di corsa tenendosi il braccio, non potevo non dargliela. Lo ha fatto anche Pasqual con Donnarumma in occasione del primo dei nostri gol, ma è una cosa che fanno tutti compresi Alfredo e Ciccio. Sono sicuro che la prossima volta capiterà a me di essere servito da un compagno per farmi segnare un gol facile. Sono molto contento della scelta che ho fatto, sono stato accolto da tutti alla grande e poi giocare in questa squadra è divertente perché tutti cercano di costruire il gioco a partire dalla difesa. Abbiamo tutti un grande obiettivo comune, da raggiungere insieme, e siamo pronti a dare tutti il massimo per riuscirci".