Non c'è tifoso del Torino che ieri non sia disperato nel momento in cui ha visto Lukasz Skorupski respingere il calcio di rigore di Iago Falque. Una reazione simile l'hanno avuta anche i dirigenti e lo staff tecnico granata, eppure quella parata ha di fatto avvicinato ancora di più il portiere proprio al Torino.

Che Skorupski sia uno degli obiettivi del Torino per il dopo Hart (difficile che l'inglese possa restare sotto la Mole) non è un mistero, come non lo è il fatto che lo stesso portiere gradirebbe un trasferimento in granata la prossima estate ("Mi piacerebbe giocare lì" aveva dichiarato nelle scorse settimane in riferimento proprio al Torino). Ieri, grazie anche a quel rigore parato a Falque, ha superato l'esame davanti a quelli che potrebbero essere i suoi nuovi dirigenti, compagni di squadra e allenatori.