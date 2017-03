Skorupski sarà uno dei protagonisti sul prossimo mercato estivo. Il portiere polacco, in prestito dalla Roma all'Empoli, ha dichiarato: "Il mio sogno è giocare sempre titolare. Ho un contratto con la Roma, ma in giallorosso rimarrò se mi sarà data la possibilità di essere titolare, altrimenti valuterò altre soluzioni. Penso di essere pronto per fare il titolare, nella Roma. Mi alleno sempre al massimo e voglio crescere ulteriormente. La parata più difficile l’ho fatta proprio contro i giallorossi, su Salah".



Molto dipenderà dal destino del suo connazionale Szczesny, che la Roma vorrebbe trattenere, ma per il quale andrà trovato un accordo con l’Arsenal che ne detiene il cartellino. Come si legge su Tuttosport, nei tanti colloqui intercorsi tra Toro e Roma negli ultimi mesi si è parlato anche di Skorupski. Tra l’acquisto di Ljajic, un accordo per il riscatto di Iago, quello da trovare per Castan e il prestito con diritto fissato per Iturbe. Senza dimenticare che, nel mercato di gennaio, i due club hanno anche parlato della possibilità del passaggio nella Capitale di Daniele Baselli. "Il Torino? «Per ora sono concentrato sull’Empoli, il campionato è ancora lungo e mancano tantissime partite alla fine - spiega Skorupski -. In questo momento mi interessa solo fare il mio lavoro al meglio possibile".