Mame Thiam, attaccante dell'Empoli, parla in conferenza stampa prima della sfida col Milan: "Contro la Fiorentina è stata una vittoria importante se consideriamo il momento. Adesso dobbiamo andare avanti così e provare a ripetere la gara con i viola anche in futuro. Anche contro il Pescara non abbiamo fatto male, ma coi gigliati siamo cresciuti ulteriormente. Stiamo migliorando partita dopo partita, era successo anche nelle gare con Napoli e Roma. La mia crescita? Sono arrivato a gennaio e la squadra era in difficoltà. Venivo da 8 mesi in cui non avevo mai giocato per problemi fisici, ero andato in Grecia pensando che il ginocchio stesse meglio ma la realtà era diversa. Qui ho voglia di giocare, far bene e aiutare la squadra. L’intesa con Mchedlidze? Mi trovo molto bene, riesco a giocare sia come prima che seconda punta. Posso adattarmi a tutto, il mister sta provando questa formazione ma siamo tutti pronti per dare una mano. Il gol? Mi sta mancando da un po’, ma mi sto allenando con impegno e spero di aiutare presto la squadra anche in questo senso. Il Milan? Le prestazioni stanno arrivando, abbiamo fatto delle buone partite e cercheremo di fare altrettanto anche a Milano. Vogliamo provare come sempre a fare i tre punti. I tifosi? Quando la gente ci sostiene ci carica. Dargli delusioni ci dispiace, ma quando riusciamo a farli gioire è una soddisfazione doppia anche per noi. Lavoriamo per regalare ai tifosi altre gioie".