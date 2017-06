L’Empoli FC comunica che Andrea Butti è il nuovo Direttore Generale della società azzurrahttps://t.co/pd6ydHybQR pic.twitter.com/UDkrqM1OwY — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) June 19, 2017

L'ha comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale, di aver scelto. Butti in passato ha lavorato all', dal 2001 al 2013, come addetto stampa e team manager, e al Monaco, come direttore organizzativo.