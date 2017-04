Il difensore dell’Empoli Frederic Veseli, ha parlato ai microfoni di Radio Lady, commentando la sconfitta per 2-0 contro la Roma.



"C'è tanta rabbia personale – spiega l’albanese Veseli - per la terza partita persa in dieci giorni. Sono un difensore, odio perdere. Guardiamo alla nostra situazione partita dopo partita, cercando sempre di tirare fuori il meglio in tutte le gare. Il nostro obbiettivo è quello di non subire gol e di ritrovare la via della rete”.



Stagione deludente? In classifica l'Empoli si trova a 22 punti, il Palermo terzultimo a 15: “Per ora siamo ancora fuori pericolo – conclude Veseli - ma vogliamo raggiungere la quota di sicurezza e quindi la salvezza il prima possibile".